بانوراما
احذروا فطريات الأصابع
الدكتورة رضوان قالت إنها تؤدي إلى الموت في بعض الحالات حذرت الدكتورة نادية رضوان عبد العالم، متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية، من إهمال علاج فطريات الأصابع، موضحة أن خطورتها تصل إلى حد الموت أو بتر الرجل في بعض الحالات وفي مراحل متقدمة جدا من المرض. عن تفاقمأكمل القراءة »
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