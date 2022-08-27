بانوراما
“المورينجا”… شجرة الحياة
من ضمن أهم العناصر التي يحتاج إليها جسم الإنسان، خلال فترة فصل الصيف، مضادات الأكسدة، وذلك بسبب التعرض الطويل لأشعة الشمس، والإصابة باضطراب النوم، وعشوائية النظام الغذائي. وتعتبر نبتة المورينجا والتي تعرف باسم “شجرة الحياة”، من النباتات التي يمكن أن تساعد الجسم على الحصول على احتياجاتهأكمل القراءة »
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