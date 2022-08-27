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بانوراما

“الأصداف” موضة مجوهرات الموسم

منذ 22 ثانية
اتجهت موضة الصيف المتعلقة بالمجوهرات، صوب التي تحتوي على “الأصداف”، والتي تمنح إطلالة مميزة وساحرة. ويسجل خبراء الموضة عودة القطع الأساسية من المجوهرات التي كانت رائجة في فترة التسعينات، والمستوحاة، بشكل خاص من “الأصداف”، سواء كانت قلائد “البوكا”، أو أقراطا، أو مزيجا بين “الأصداف” والذهب، إذ أصبحتأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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