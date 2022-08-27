بانوراما
أولا بلانكا… السياحة الراقية
الفضاء في حاجة إلى طرق ومسالك ونظافة في مكان إستراتيجي يجمع بين الغابة والبحر، قريب من غابة الشياظمة التابعة للبئر الجديد، تم إحداث فضاء “أولا بلانكا”، على الشريط الساحلي بين مركز سيدي رحال وسيدي بونعايم، خصص لجلب المستثمرين المغاربة والأجانب في السياحة الراقية. يعتبر شاطئ الحويرة أوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا