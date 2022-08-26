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الارتشاء يطيح بمفتش شرطة
باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أول أمس (الأربعاء)، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية بمنطقة أمن بنسودة بالمدينة نفسها، متهم بقضية تتعلق بالارتشاء، لكشف ملابسات القضية، وتحديد ما إن كان الشرطي الموقوف متورطا في عمليات أخرى لها علاقة بالرشوةأكمل القراءة »
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