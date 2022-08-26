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بانوراما

الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم

منذ دقيقة واحدة
تعتبر مراكش من بين أكثر المدن التي مازالت تحافظ على تقاليد وعادات متوارثة جيلا تلو الآخر، رغم بعض التغييرات، التي جاءت من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. وتختزل ذاكرة مراكش كثيرا من الطقوس والعادات، التي تعتبر مصدر فخر للأسر العريقة، التي حرصت على توارثها والحفاظأكمل القراءة »

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