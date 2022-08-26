بانوراما
رواد الموسيقى بدكالة
في هذه الحلقات، نطرح أمام القراء عينة من الفنانين، الذين نشؤوا في دكالة، ووصل بعضهم بمجهوداتهم الفردية، إلى أعلى سلاليم الشهرة الفنية، منهم من توفي ومنهم من ما يزال على قيد الحياة. أسماء لمطربين أتقنوا العزف على أكثر من آلة موسيقية، لكن أغلبهم لم ينصف، لأن مطربأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا