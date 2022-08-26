حوادث
اعتقـال مضرمـي النـار فـي غابـة
ضمنهم قاصر اعترف أنه هو من تسبب في الكارثة عن غير قصد بالحسيمة أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتاركيست الاثنين الماضي، خمسة أشخاص ضمنهم قاصران في حالة اعتقال على أحد نواب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، للاشتباه في تورطهم في جناية إضرام النار فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا