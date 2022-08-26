الأولى
تلاعبات في لوائح مليون محفظة
بنموسى يفتح تحقيقا ويستنجد بلفتيت لمحاربة الاحتكار وسد الطريق على المضاربين باشر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحقيقا في عملية توزيع 4 ملايين محفظة، بعد التوصل بمعلومات عن استفادة أشخاص غير معوزين بسبب تلاعب بعض المسؤولين في وضع لوائح المستفيدين ببعض الأقاليم والعمالات، وفقأكمل القراءة »
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