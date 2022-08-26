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تلاعبات في لوائح مليون محفظة

منذ دقيقتين
بنموسى يفتح تحقيقا ويستنجد بلفتيت لمحاربة الاحتكار وسد الطريق على المضاربين باشر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحقيقا في عملية توزيع 4 ملايين محفظة، بعد التوصل بمعلومات عن استفادة أشخاص غير معوزين بسبب تلاعب بعض المسؤولين في وضع لوائح المستفيدين ببعض الأقاليم والعمالات، وفقأكمل القراءة »

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