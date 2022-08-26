بانوراما
حروق الشمس… الوقاية أفضل من العلاج
الدكتورة مبتسم قالت إن التعرض للأشعة منذ الصغر يمكن أن ينتج عنه سرطان الجلد قالت الدكتورة حسناء مبتسم، طبية عامة، إن أشعة الشمس يمكن أن تؤدي إلى ظهور الكثير من المضاعفات، أبرزها حروق من الدرجة الأولى والثانية، بعضها يزول لوحده، في حين أن نوعا آخر يتطلب تناولأكمل القراءة »
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