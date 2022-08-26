الأولى
تحت الدف
تسير البيضاء بخطى ثابتة في اتجاه نيل لقب مدينة الزفت والإسمنت، بالنظر إلى الأرقام المسربة من جلسات الدورات الاستثنائية لمجالس سباتة ومولاي رشيد وسيدي عثمان، من أجل إبداء الرأي في تصاميم تهيئة تراب جماعاتها. فقد تضمنت الوثائق التعميرية المعروضة أرقاما صادمة وصلت فيها نسبة المساحة الخضراء المخصصةأكمل القراءة »
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