بانوراما
“البلغين”… موضة الموسم
يعتبر خبراء الموضة أن حذاء “الباليرينا الإسبادريل”، أو ما يعرف باسم “البلغين”، نجم موضة الأحذية النسائية في صيف الحالي، إذ يمنح المرأة إطلالة راقية وفي الوقت ذاته عملية ومريحة أثناء المشي. ومن بين ما يميز هذا النوع من الأحذية، أنه يجمع بين مزايا حذاء الباليرينا المسطح وحذاءأكمل القراءة »
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