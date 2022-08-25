حوادث
الحبس لمتهم بالسرقة ومروج مخدرات
الأول كبله سكان الدوار لمحاولة سرقة قضبان عمود كهربائي والثاني أوقعت به خليلته قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهمين، الأول تابعه الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، من أجل جناية السرقة الموصوفة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض وإحداث خسائر بملك الدولة، وحكمت عليهأكمل القراءة »
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