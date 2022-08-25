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تصاميم البيضاء تحابي لوبي العقار

منذ 11 دقيقة
الحزب الاشتراكي الموحد يحذر من إغراق سباتة ومولاي رشيد وسيدي عثمان بالشقق دون مرافق قصف الحزب الاشتراكي الموحد مشاريع التصاميم المطروحة قصد إبداء الرأي فيها من قبل مجلس البيضاء، خاصة تلك التي تهم تهيئة مقاطعات مولاي رشيد وسيدي عثمان وابن مسيك وسباتة، والتي يتم عرضها خلال دوراتأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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