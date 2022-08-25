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بانوراما

فواجع الهجرة السرية

منذ 7 دقائق
Migrants travel by inflatable boat as they reach the shore near Deal on the south east coast of England on September 14, 2020, after crossing the Straits of Dover from France. - Nearly 1,500 migrants and asylum-seekers arrived in Britain by small boats in August, according to an analysis by the domestic Press Association news agency. (Photo by BEN STANSALL / AFP) (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)
في السنتين الأخيرتين ابتلعت أمواج المتوسط والمحيط عشرات الشباب المغاربة، الذين غامروا بأرواحهم، من أجل الحلم الأوربي، وهروبا من جحيم البطالة، التي تفاقمت نتيجة جائحة كورونا، ناهيك عن ثقافة الهجرة المتجذرة في نفوس المغاربة. هذه السلسلة من الحلقات، تذكر بأكثر فواجع الهجرة السرية في العامين الأخيرين، والتيأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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