الصباح الفني
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بطولة العالم لعناق الأشجار توجت آني لانكيلا ببطولة العالم الثالثة لمعانقة الأشجار، التي أقيمت في غابات ليفي بكيتيلا التابعة لإقليم لابلاندا الفنلندي. وتعد هذه المنافسات وسيلة ممتعة للفت الانتباه إلى الطبيعة، والحقيقة أن الأشجار والغابات بشكل عام، يمكن أن تجلب الرفاهية لحياة الإنسان وتساعده على الشعورأكمل القراءة »
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