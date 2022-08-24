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الصباح الفني

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منذ 29 ثانية
بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لعناق‭ ‬الأشجار توجت‭ ‬آني‭ ‬لانكيلا‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬الثالثة‭ ‬لمعانقة‭ ‬الأشجار،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬غابات‭ ‬ليفي‭ ‬بكيتيلا‭ ‬التابعة‭ ‬لإقليم‭ ‬لابلاندا‭ ‬الفنلندي‭. ‬ وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬وسيلة‭ ‬ممتعة‭ ‬للفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬الطبيعة،‭ ‬والحقيقة‭ ‬أن‭ ‬الأشجار‭ ‬والغابات‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تجلب‭ ‬الرفاهية‭ ‬لحياة‭ ‬الإنسان‭ ‬وتساعده‭ ‬على‭ ‬الشعور‭أكمل القراءة »

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منذ 29 ثانية


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