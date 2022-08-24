الرياضة
إيتو يرشح منتخبا إفريقيا للتتويج بالمونديال
توقع مفاجأة من المغرب والسنغال وغانا وتونس والكامرون رشح أسطورة الكرة الكامرونية والإفريقية صامويل إيتو، واحدا من المنتخبات التي ستمثل قارة إفريقيا، في نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر، للتتويج باللقب العالمي. وخلال حواره مع قناة غانية، رد إيتو على سؤال عن فرص المنتخبات الإفريقيةأكمل القراءة »
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