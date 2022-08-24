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الصباح الفني

احتفاء‭ ‬سينمائي‭ ‬بـ‭ “‬الهاربون‭ ‬إلى‭ ‬الظلام‭”‬

منذ 28 ثانية
غلاف‭ ‬الرواية‭        (‬خاص‭)‬
عاشر‭ ‬يوقع‭ ‬روايته‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الأرز‭ ‬للفيلم‭ ‬القصير‭ ‬بإفران يحل‭ ‬الكاتب‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬عاشر‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الدورة‭ ‬23‭ ‬لمهرجان‭ ‬الأرز‭ ‬العالمي‭ ‬للفيلم‭ ‬القصير‭ ‬بإفران،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬وتوقيع‭ ‬روايته‭ ‬الجديدة‭ “‬الهاربون‭ ‬إلى‭ ‬الظلام‭” ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬23‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬28‭أكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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