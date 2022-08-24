الصباح الفني
احتفاء سينمائي بـ “الهاربون إلى الظلام”
عاشر يوقع روايته الجديدة في مهرجان الأرز للفيلم القصير بإفران يحل الكاتب عبد الرحيم عاشر ضيفا على الدورة 23 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران، من خلال تقديم وتوقيع روايته الجديدة “الهاربون إلى الظلام” ضمن فعاليات الدورة 23 التي تنظم في الفترة ما بين 25 إلى 28أكمل القراءة »
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