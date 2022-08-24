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وطنية

البرلمان‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬نيران‭ ‬الجالية

منذ 58 ثانية
عبد الله بوصوف (عبد المجيد بزيوات)
حصيلة‭ ‬ولاية‭ ‬تشريعية‭ ‬أخفقت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬سياسات‭ ‬عمومية‭ ‬تستجيب‭ ‬لانتظاراتها‭ ‬ وضع‭ ‬مجلس‭ ‬الجالية‭ ‬بالخارج‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬نيرانه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دراسة‭ ‬أصدرها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المهام‭ ‬المنوطة‭ ‬به‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: “‬في‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬سياسة‭ ‬عمومية‭ ‬تستجيب‭ ‬لانتظارات‭ ‬الجالية‭ ‬–‭ ‬حصيلة‭ ‬الولاية‭ ‬التشريعية‭ ‬التاسعة‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭”.‬ واعتبرت‭ ‬الدراسة‭أكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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