وطنية
البرلمان في مرمى نيران الجالية
حصيلة ولاية تشريعية أخفقت في وضع سياسات عمومية تستجيب لانتظاراتها وضع مجلس الجالية بالخارج البرلمان في مرمى نيرانه، من خلال دراسة أصدرها في إطار المهام المنوطة به تحت عنوان: “في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لانتظارات الجالية – حصيلة الولاية التشريعية التاسعة وما بعدها”. واعتبرت الدراسةأكمل القراءة »
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