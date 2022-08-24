بانوراما
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم
يمر العرس بخنيفرة بعدة مراحل تعكس كل واحدة منها التشبث بالعادات والتقاليد الأصيلة، التي مازال كثير منها يوجد إلى حدود اليوم من خلال توارثه بين الأجيال. وتنطلق أولى مراحل العرس بخنيفرة بالخطوبة، أو ما يعرف ب “أسومغ ن ونزى”، التي تعني تبليل مقدمة الشعر أي رشم الفتاةأكمل القراءة »
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