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بانوراما

الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم

منذ 7 دقائق
Young berber brides and grooms wait for their wedding ceremony in high Atlas Mountain the Berber village of Imilchil on September 23, 2010. Once a year, in September, a wedding festival is held in which the young are permitted to choose a spouse for themselves. AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA / AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA
يمر العرس بخنيفرة بعدة مراحل تعكس كل واحدة منها التشبث بالعادات والتقاليد الأصيلة، التي مازال كثير منها يوجد إلى حدود اليوم من خلال توارثه بين الأجيال. وتنطلق أولى مراحل العرس بخنيفرة بالخطوبة، أو ما يعرف ب “أسومغ ن ونزى”، التي تعني تبليل مقدمة الشعر أي رشم الفتاةأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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