حوادث
إيقاف مبحوث عنه متهم بالقتل
تمكنت، أخيرا، عناصر دركية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، في إطار الحملات التطهيرية التي تقوم بها بشكل اعتيادي، من إلقاء القبض على متهم هارب من العدالة ومبحوث عنه بعد تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع استعمال العنف. وكشفت مصادر دركية “للصباح”، أن الضابطة القضائيةأكمل القراءة »
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