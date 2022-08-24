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حوادث

تفكيك عصابة للسرقة بسلا

منذ 38 ثانية
نفذت جرائمها بسيارة ضحية متقاعد وكمين أطاح باثنين من أفرادها تسببت عصابة بسلا في استنفار أمني كبير، بعد أن سرق أفرادها سيارة من مالكها تحت التهديد بالسلاح الأبيض ونفذوا بها عدة عمليات سرقة بالعنف بعدد من أحياء سلا وبوقنادل، قبل أن يطيح كمين باثنين من عناصرها، فيأكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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