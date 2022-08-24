حوادث
3سنوات لجانح بمكناس
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة ثلاثيني لارتكابه جناية محاولة السرقة الموصوفة بالليل والتعدد والعنف والتهديد به والضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤديين إلى عاهة مستديمة ومعاقبته ب 3 سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. اتخاذ القرار جاء بناء علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا