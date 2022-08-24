fbpx
حوادث

3سنوات لجانح بمكناس

منذ دقيقتين
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة ثلاثيني لارتكابه جناية محاولة السرقة الموصوفة بالليل والتعدد والعنف والتهديد به والضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤديين إلى عاهة مستديمة ومعاقبته ب 3 سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. اتخاذ القرار جاء بناء علىأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.