الأولى
انتحال صفة في عقود الرجاء
“شوف تيفي” تفجر فضيحة مدوية مفادها أن البدراوي يوقع بصفة مازالت للرئيس الأسبق كشفت وثائق نشرتها “شوف تيفي” أن عقود اللاعبين الموقعين الجدد مع نادي الرجاء الرياضي حملت في طياتها شبهة انتحال صفة، بالنظر إلى أن الرئيس عزيز البدراوي وقع بصفته الرئيس المدير العام، في حين أنأكمل القراءة »
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