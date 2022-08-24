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بانوراما

احذروا المقليات

منذ 8 دقائق
يرتفع استهلاك الأطعمة المقلية خلال فصل الصيف بشكل كبير، وهو ما يضر الصحة ويسبب بعض الأمراض. وتحذر أغلب الهيآت الطبية المهتمة بالوقاية من أمراض القلب والشرايين، من استهلاك الزيوت المهدرجة والمشبعة، وتوصي بالتقليل من تناول الأغذية المقلية لاحتمال تسببها في العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة مثل بعضأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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