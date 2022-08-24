بانوراما
احذروا المقليات
يرتفع استهلاك الأطعمة المقلية خلال فصل الصيف بشكل كبير، وهو ما يضر الصحة ويسبب بعض الأمراض. وتحذر أغلب الهيآت الطبية المهتمة بالوقاية من أمراض القلب والشرايين، من استهلاك الزيوت المهدرجة والمشبعة، وتوصي بالتقليل من تناول الأغذية المقلية لاحتمال تسببها في العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة مثل بعضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا