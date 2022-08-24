الأولى
تلاعبات بدعم محروقات النقل
فجرت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب فضيحة تتعلق بحصول بعض مهنيي قطاع النقل على دعم المحروقات الذي خصصته الحكومة للتخفيف من عبء ارتفاع الأسعار، دون أن يكونوا ممتلكين لعربات مسجلة باسم شركاتهم. وسيفتح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، تحقيقا في هذا الملف، وفق ما أكدته مصادرأكمل القراءة »
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