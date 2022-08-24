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بانوراما

الفساتين القصيرة…أنوثة وأناقة

منذ 3 دقائق
كانت الفساتين القصيرة خلال موسم الصيف الحالي ضمن قائمة أحدث صيحات الموضة، خاصة أنها تعتبر من الإطلالات المفضلة في عدة فضاءات، إلى جانب أنها تعكس الأنوثة والأناقة. ولقيت الفساتين القصيرة إقبالا كبيرا من قبل شريحة واسعة من النساء من فئات عمرية مختلفة، والتي يتم اختيارها سواء خلالأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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