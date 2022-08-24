مجتمع
احتجاجات المسافرين على تأخير القطار
عبر عدد كبير من المسافرين المتجهين نحو البيضاء، أول أمس (الاثنين)، عن غضبهم بسبب تأخر أحد القطارات الرابطة بين الجديدة والبيضاء. واحتج هؤلاء على مدة التأخير التي وصلت إلى ثلاث ساعات، وعبروا عن تذمرهم واستيائهم من ضعف خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية. واستمعت “الصباح” لأحد الركاب، الذيأكمل القراءة »
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