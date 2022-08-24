حوادث
غريقان بتاونات وصفرو
توفي طفل وثلاثيني غرقا بسدين متباعدين في حادثين مؤلمين بصفرو وتاونات، أثناء محاولتهما السباحة في حقينتيهما أثناء وجودهما في رحلتي استجمام، قبل انتشال جثتيهما من قبل عناصر الوقاية المدنية، وتشريحهما في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة. ويتعلق الأمر بشاب عمره 34 سنة، يتحدر منأكمل القراءة »
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