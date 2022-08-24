fbpx
حوادث

غريقان بتاونات وصفرو

منذ 5 دقائق
توفي طفل وثلاثيني غرقا بسدين متباعدين في حادثين مؤلمين بصفرو وتاونات، أثناء محاولتهما السباحة في حقينتيهما أثناء وجودهما في رحلتي استجمام، قبل انتشال جثتيهما من قبل عناصر الوقاية المدنية، وتشريحهما في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة. ويتعلق الأمر بشاب عمره 34 سنة، يتحدر منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.