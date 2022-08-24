حوادث
النصب على شركات في مليار
متهم عقد معها صفقات تخص مواد بناء وسلمها شيكات دون رصيد أمرت النيابة العامة بابتدائية ابن سليمان، أخيرا، إيداع شخص السجن المحلي الحجيبة ضواحي المدينة، في إطار الاعتقال الاحتياطي وإحالة ملفه على هيأة المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه على خلفية اتهامه من قبل مجموعة من الشركاتأكمل القراءة »
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