الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “كلما ازدادت القوة، قلّت حدة الانفعالات”. سامية كتبت الفنانة سامية أحمد على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “إذا كنت تشعر باستمرار بالخوف من فقدان شيء ما، فافقده لتتوقف عن الشعور بالخوف”. سيرين كتبت الفنانة سيرينأكمل القراءة »
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