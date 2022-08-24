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الصباح الفني

قالوا

منذ 28 ثانية
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كلما‭ ‬ازدادت‭ ‬القوة،‭ ‬قلّت‭ ‬حدة‭ ‬الانفعالات‭”.‬ سامية كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سامية‭ ‬أحمد‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تشعر‭ ‬باستمرار‭ ‬بالخوف‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬فافقده‭ ‬لتتوقف‭ ‬عن‭ ‬الشعور‭ ‬بالخوف‭”.‬ سيرين كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سيرين‭أكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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