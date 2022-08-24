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وطنية

47 %من الشباب يرغبون في الهجرة

منذ 9 دقائق
استطلاع: 53 في المائة مستعدون للمغادرة دون أوراق شرعية سجل استطلاع حديث، أجرته شبكة الباروميتر العربي، أن نسبة كبيرة من المغاربة، وخاصة الفئات الشابة، تفكر وترغب في الهجرة إلى الخارج، لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بما هو اقتصادي، والبعض الآخر بالتكوين وغيرها من العوامل، كما رصد الاستطلاع استعدادأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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