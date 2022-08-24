fbpx
حوادث

قتيل في انهيار واجهة منزل

منذ 5 دقائق
لقي شخص في عقده الخامس مصرعه ونجا آخرون من موت محقق، مساء أول أمس (الاثنين)، إثر انهيار جزئي لواجهة مسكن متهالك فوق رؤوسهم، حين كانوا جالسين بواجهة مقهى شعبي مجاور للبناية المنكوبة، التي تقع بحي بنديبان التابع ترابيا لمقاطعة بني مكادة بطنجة، ما أثار حالة من الهلعأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.