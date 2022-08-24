حوادث
قتيل في انهيار واجهة منزل
لقي شخص في عقده الخامس مصرعه ونجا آخرون من موت محقق، مساء أول أمس (الاثنين)، إثر انهيار جزئي لواجهة مسكن متهالك فوق رؤوسهم، حين كانوا جالسين بواجهة مقهى شعبي مجاور للبناية المنكوبة، التي تقع بحي بنديبان التابع ترابيا لمقاطعة بني مكادة بطنجة، ما أثار حالة من الهلعأكمل القراءة »
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