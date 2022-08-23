مجتمع
الأسعار تأبى الانخفاض
ما تزال الأسعار في ارتفاع مستمر، وتأبى أن تنخفض في المغرب، رغم تغيير بعض المؤشرات، التي أثرت على ارتفاعها، أبرزها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فبعد أن تراجعت أسعار المحروقات دوليا ووطنيا ووقوع انفراج نسبي في حرب روسيا ضد أوكرانيا، ماأكمل القراءة »
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