الرياضة
تولوز يعرض مليارا لخطف حيمود
داري يواصل تألقه بفرنسا ويسجل أول أهدافه ارتفعت أسهم عبد الله حيمود، لاعب الوداد الرياضي، بعد تألقه في مباريات الموسم الماضي مع فريقه والمنتخب الأولمبي، وبالنظر كذلك إلى صغر سنه الذي لا يتجاوز 21 ربيعا. وقدم تولوز الفرنسي، المنتمي ل”الليغ 1″، عرضا بقيمة مليار سنتيم، للتعاقد معأكمل القراءة »
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