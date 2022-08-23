حوادث
انتشال جثة من بئر مهجورة
تمكنت عناصر الوقاية المدنية، أول أمس (الأحد)، من انتشال جثة شاب من أحد الآبار المهجورة الموجودة في دوار «الميدات» داخل تراب جماعة اجنان ابيه بإقليم اليوسفية. وأفاد مصدر مسؤول أن الضحية اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة، وهو ما دفع عددا من أفراد عائلته إلى الشروع فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا