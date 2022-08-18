الأولى
دفاعا عن الحرية وليس “المعسل”
متابعة مهاجرين ومستخدمين بابتدائية طنجة تسائل المسؤولين حول مزاجية توجيه التهم شدت متابعة إضافية حررتها النيابة العامة بعد يومين من التقديم وبعد مرور الجلسة الأولى، انتباه المحامين والحقوقيين، لأنها خالفت الأعراف والنصوص الجاري بها العمل في قضايا ترويج الشيشة، وطبقت بشكل وصفته مصادر “الصباح” ب “التعسفي” فيأكمل القراءة »
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