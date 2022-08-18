حوادث
السجن لمتهم بسرقة الهواتف
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهما، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، ومؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك، وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا. وتقدم حدث رفقة والده أمام مصالح الدرك الملكيأكمل القراءة »
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