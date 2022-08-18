الأولى
أظرفة صفقات في مهب التحقيق
شركات أنشئت في آخر ساعة تمنح لها الملايين بعد برمجة الفائض المالي توصلت مصالح إقليمية للإدارة الترابية و مجالس جهوية للحسابات، بتقارير عن خروقات في صفقات جماعية أبرمت في النصف الثاني من يوليوز الماضي و النصف الأول من غشت الجاري، ترصد تلاعبات في فتح أظرفة لفائدة شركاتأكمل القراءة »
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