وطنية
الداخلية تطالب بعزل 15 مستشارا
أوقفت وزارة الداخلية،15 مستشارا جماعيا بإقليمي آسفي واليوسفية، عن ممارسة مهامهم وأحالت ملفاتهم، على القضاء الإداري، لاستصدار قرار العزل، وذلك بعدما تبين لمصالحها أن المستشارين المذكورين، ربطوا مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون إلى مجالسها، ضدا على القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وأصدر عامل آسفي، قراراأكمل القراءة »
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