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وطنية

الداخلية‭ ‬تطالب‭ ‬بعزل‭ ‬15‭ ‬مستشارا‭ ‬

منذ دقيقتين
أوقفت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،15‭ ‬مستشارا‭ ‬جماعيا‭ ‬بإقليمي‭ ‬آسفي‭ ‬واليوسفية،‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامهم‭ ‬وأحالت‭ ‬ملفاتهم،‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري،‭ ‬لاستصدار‭ ‬قرار‭ ‬العزل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬تبين‭ ‬لمصالحها‭ ‬أن‭ ‬المستشارين‭ ‬المذكورين،‭ ‬ربطوا‭ ‬مصالح‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬التي‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬مجالسها،‭ ‬ضدا‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬للجماعات‭ ‬الترابية‭. ‬ وأصدر‭ ‬عامل‭ ‬آسفي،‭ ‬قرارا‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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