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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
الزيات كتب‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬الزيات‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬تغير‭ ‬الظروف‭ ‬والأحوال‭ ‬تكشف‭ ‬معادن‭ ‬الرجال‭”.‬ مراس كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والممثلة‭ ‬وفاء‭ ‬مراس‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬نمقت‭ ‬الهزيمة،‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬بها،‭ ‬فإن‭ ‬قضت‭ ‬علينا‭ ‬نموت‭ ‬كالشجر‭ ‬واقفين‭”.‬ بهاوي كتب‭ ‬الفنان‭ ‬زهير‭ ‬بهاوي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”أكمل القراءة »

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