الصباح الفني
قالوا
الزيات كتب الفنان محمد الزيات تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “تغير الظروف والأحوال تكشف معادن الرجال”. مراس كتبت الإعلامية والممثلة وفاء مراس تدوينة جاء فيها “نمقت الهزيمة، لا تقبل بها، فإن قضت علينا نموت كالشجر واقفين”. بهاوي كتب الفنان زهير بهاوي على حسابه الرسمي على “إنستغرام”أكمل القراءة »
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