الرياضة
أبو خلال يخطف الأنظار بفرنسا
كشفت جريدة “ليكيب” الفرنسية، عن التشكيلة المثالية لمباريات الجولة الثانية، من البطولة الفرنسية لكرة القدم، والتي ضمت الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، لاعب تولوز. ومنح أبوخلال، تمريرة حاسمة ساهمت في الهدف الثاني لفريقه، خلال المواجهة أمام تروا، التي انتهت بفوز زملاء الدولي المغربي بثلاثة أهداف لصفر. وحصل أبوأكمل القراءة »
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