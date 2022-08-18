fbpx
الرياضة

أبو خلال يخطف الأنظار بفرنسا

منذ دقيقتين
كشفت جريدة “ليكيب” الفرنسية، عن التشكيلة المثالية لمباريات الجولة الثانية، من البطولة الفرنسية لكرة القدم، والتي ضمت الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، لاعب تولوز. ومنح أبوخلال، تمريرة حاسمة ساهمت في الهدف الثاني لفريقه، خلال المواجهة أمام تروا، التي انتهت بفوز زملاء الدولي المغربي بثلاثة أهداف لصفر. وحصل أبوأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.