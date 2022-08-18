وطنية
التعليم العالي على صفيح ساخن
الأساتذة الباحثون يقاطعون الموسم المقبل ومغادرة الميراوي ستزيد الطين بلة يعيش التعليم العالي في الآونة الأخيرة على صفيح ساخن، خاصة بعد فشل مسلسل من المفاوضات، باشرتها الوزارة مع الأساتذة الباحثين، منذ تعيين عبد اللطيف الميراوي على رأس الوزارة، ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، فبعد سلسلةأكمل القراءة »
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