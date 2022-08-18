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وطنية

التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن‭ ‬

منذ 5 دقائق
الأساتذة‭ ‬الباحثون‭ ‬يقاطعون‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬ومغادرة‭ ‬الميراوي‭ ‬ستزيد‭ ‬الطين‭ ‬بلة‭ ‬ يعيش‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬مسلسل‭ ‬من‭ ‬المفاوضات،‭ ‬باشرتها‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬الأساتذة‭ ‬الباحثين،‭ ‬منذ‭ ‬تعيين‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الميراوي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الوزارة،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للأساتذة‭ ‬الباحثين،‭ ‬فبعد‭ ‬سلسلة‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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