الرياضة
ليركي يغادر السريع بعد النزول
الفريق انتدب أربعة لاعبين ويستعد ببوزنيقة فسخ عبد الحفيظ ليركي، صانع ألعاب سريع وادي زم، عقده مع الفريق، أول أمس (الثلاثاء)، بعد نزول الفريق إلى القسم الثاني. ولم يحدد ليركي (28 سنة)، وجهته المقبلة، لكن مصدرا قريبا منه قال إنه يريد اللعب بالقسم الأول، الذي سبق أنهأكمل القراءة »
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