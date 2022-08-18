fbpx
الرياضة

ليركي يغادر السريع بعد النزول

منذ دقيقتين
الفريق انتدب أربعة لاعبين ويستعد ببوزنيقة فسخ عبد الحفيظ ليركي، صانع ألعاب سريع وادي زم، عقده مع الفريق، أول أمس (الثلاثاء)، بعد نزول الفريق إلى القسم الثاني. ولم يحدد ليركي (28 سنة)، وجهته المقبلة، لكن مصدرا قريبا منه قال إنه يريد اللعب بالقسم الأول، الذي سبق أنهأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.