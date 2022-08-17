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وطنية

أوربا تدعم المغرب ب 500 مليون “أورو”

منذ 12 دقيقة
المنحة تروم حماية الحدود ومكافحة شبكات الهجرة وتعزيز قدرات الأمن كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الاتحاد الأوربي سيضاعف من الدعم المخصص للمغرب لمساعدته على محاربة الهجرة غير النظامية، بـ 50 في المائة، وأوضحت صحيفة «إل باييس» الإسبانية أن بروكسل ستخصص للمغرب ما لا يقل عن 500 مليونأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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