بانوراما
عادات غذائية تسبب تشحم الكبد
“كول وقيس” مع أدهشور تشحم الكبد، أو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، هو تمظهر كبدي لاختلال في عملية التمثيل الغذائي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالسمنة ومقدمات السكري أو مقاومة الأنسولين، ومرض السكري. وتكون أعراض تشحم الكبد صامتة، إذ لا يشعر المريض بأي نوع من الأعراض، بسبب ضعفأكمل القراءة »
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