fbpx
بانوراما

عادات غذائية تسبب تشحم الكبد

منذ 9 دقائق
“كول وقيس” مع أدهشور   تشحم الكبد، أو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، هو تمظهر كبدي لاختلال في عملية التمثيل الغذائي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالسمنة ومقدمات السكري أو مقاومة الأنسولين، ومرض السكري. وتكون أعراض تشحم الكبد صامتة، إذ لا يشعر المريض بأي نوع من الأعراض، بسبب ضعفأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.