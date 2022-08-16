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بانوراما

شاطئ سيدي عابد… المياه الباردة

منذ 10 دقائق
حصوله على اللواء الأزرق زاده بهاء يشكل شاطئ سيدي عابد (30 كيلومترا جنوب الجديدة) ملاذا آمنا ووجهة مفضلة لهواة السباحة في المياه الباردة صيفا والدافئة شتاء. يمتاز بنقاء رماله وجودتها لخلوها من الأتربة والشوائب، وامتداده وجودة أسماكه. وزاده حصوله على علامة اللواء الأزرق، التي تمنحها مؤسسة محمدأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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