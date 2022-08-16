بانوراما
العرس الطنجاوي… مراحل متعددة
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 13 يتميز العرس الطنجاوي بتقاليد عريقة حافظت كثير منها على مكانتها إلى غاية اليوم ولم تمحها السنون، كما أنه يتم عبر عدة مراحل منها “الملاك” و”ليلة الحناء” و”الظهور” و”الصباح”. ويبدأ الزواج في طنجة كما هو العادة في معظم مناطق المغرب بحفل “الملاك”، الذيأكمل القراءة »
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