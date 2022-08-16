بانوراما
احذروا “البرونزاج” الاصطناعي
الدكتورة رضوان قالت إنه يؤدي إلى سرطانات جلدية حذرت الدكتورة نادية رضوان عبد العالم، متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية من “البرونزاج” الاصطناعي، مؤكدة أن من أبرز أضراره الإصابة بسرطانات جلدية، وفي مقدمتها “الميلانوما”. وأكدت الدكتورة رضوان أن “البرونزاج” الطبيعي من خلال التعرض لأشعة الشمس يعتبر آمنا أكثرأكمل القراءة »
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