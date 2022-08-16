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حوادث

تفاصيل الاعتداء على شرطي بالبيضاء

منذ 3 دقائق
شكايات‭ ‬الضحايا‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬عملية‭ ‬الاعتقال‭ (‬أرشيف‭)‬
كشفت التحقيقات في محاولة الاعتداء على شرطي مرور بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، من قبل شخصين قبل الفرار بدراجة نارية صوب وجهة مجهولة، أن أحد المتهمين مروج مخدرات معروف بالمنطقة، ويتزعم في الوقت نفسه عصابة لسرقة الدراجات النارية. وتمكنت الشرطة القضائية للبرنوصي من اعتقال المروج، الذي ظهر في الفيديوأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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